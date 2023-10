Kompleks premium-klassa na 2 beregovoy linii v Mahmutlare

Karakocali, Türkei

von €85,000

Wir freuen uns, Ihnen dieses großartige Projekt in Alanya zu einem erschwinglichen Preis anbieten zu können. Die Wohnungen werden am 30.03.2020 ausgeliefert. Warum diese Wohnung in Alanya kaufen - Herrlicher Meer- und Bergblick - Hervorragende Einrichtungen vor Ort - Hervorragendes Investitionspotenzial mit Mieteinnahmen Erschwinglich günstige neue Wohnungen in Alanya Erschwinglich zu günstigen Preisen Die Wohnungen befinden sich in Oba und bieten einen herrlichen Meerblick sowie umfassende Einrichtungen vor Ort. Der Komplex bietet ein hochwertiges Innen- und Außenbereich, einen atemberaubenden Blick auf die Stierberge und das Mittelmeer sowie die Nähe zu sozialen Annehmlichkeiten. Die neue Autobahn ist nur 200 Meter entfernt, sodass die Bewohner das Zentrum von Oba, den Strand und Alanya erreichen können. Die Wohnungen mit Meerblick in Alanya liegen nur 500 m von der internationalen Schule und 1700 m vom Strand entfernt, 1400 m vom U-Bahn-Supermarkt und 2 km vom Zentrum entfernt. Zu den angebotenen Einrichtungen gehören ein Innen- und Außenpool, eine großartige Natur und Meerblick vom Pool, Für diejenigen, die fit bleiben möchten, gibt es eine voll ausgestattete Turnhalle, Tischtennis, Squash-Limousine, und für diejenigen, die sich entspannen möchten, gibt es eine Sauna, ein Dampfbad. Eine Kinolimousine ausschließlich für den Bewohner Es gibt einen großen offenen Parkplatz, einen Stromgenerator für den Fall, dass der Stromausfall unterbrochen wird. Merkmale und Arten von Wohnungen in AlanyaCinema LimousineIndoor PoolOutdoor PoolKinder PoolSaunaPower GeneratorSteam ZimmerFitnessCar Parkplatz In diesem Komplex gibt es 4 Arten von Wohnungen. Die Apartments mit einem Schlafzimmer sind 60,58 m² groß und Es besteht aus einem hellen und geräumigen offenen Wohnzimmer mit Küchenbereich, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer, und eine große Terrasse mit zwei Schlafzimmern, mit einer Fläche zwischen 78 m2 und 86 m2, besteht aus zwei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, eines davon en suite, Wohnzimmer mit Küche und großer Terrasse 3 Schlafzimmer Penthäuser befinden sich in der obersten Etage von 140 bis 160 qm. Insgesamt gibt es drei Schlafzimmer, Zwei sind mit einem eigenen Bad ausgestattet. Gartenduplexe mit 3 Schlafzimmern befinden sich im ersten Stock. Hier ist ein eigener Garten mit dieser Wohnung. Alle Apartments sind mit hochwertiger Keramik überzogen, Mangel an lackierten Küchen- und Badezimmerschränken, Mangel an lackierten Türen Diese Wohnungen in Oba, Alanya, sind interessant für Investoren, die eine gesunde Rendite für ihre Investition erzielen möchten