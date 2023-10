Kvartiry v novom komplekse - centr Alanii

Alanya, Türkei

von €240,000

Die Residenz besteht aus zwei fünfstöckigen Gebäuden mit zwei Dreizimmerwohnungen und Maisonette-Penthäusern. Die einzigartige Lage in Kombination mit der hohen Bauqualität, dem modernen Design und dem professionellen Management sorgt für einen komfortablen Lebensstil. Bei der Konstruktion werden nur zertifizierte Materialien verwendet, die internationalen Qualitätsstandards entsprechen. Die Anzahlung beträgt 50%, der verbleibende Betrag sind Raten bis zum Ende des Baus. Merkmale der Wohnungen Wohnungsspezifikationen: Stahleingangstüren, MDF-Innentüren, hochwertige Keramikböden im Flur und in der Küche, ein Schrank im Flur, lackierte Einbauküche, Granitplatte in der Küche, Einbaumöbel im Badezimmer, hochwertige Keramikfliesen im Badezimmer, Laminat im Wohnzimmer und Schlafzimmer, Scheinwerfer, Deckendekoration aus Gipskarton, PVC-Kunststofffenster, Keramikboden auf dem Balkon, Glasbalkongeländer und Aluminium. Ausstattung und Ausstattung des Hauses Weitere Annehmlichkeiten: Pavillon, zentrales Satellitensystem, Generator, Video-Sicherheitskameras, automatische Tore am Eingang, Chiffrierschloss am Eingang, Video-Gegensprechanlage, Sauna, Türkisches Bad und Aufenthaltsraum. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der moderne Wohnkomplex befindet sich in guter Lage in einem der beliebten Ferienorte von Alanya-Kargicak. Der schöne Sandstrand und die angelegte Promenade liegen nur 200 m von der Residenz entfernt. Entwickelte Infrastruktur, Nähe zu verschiedenen Objekten kultureller und gemeinschaftlicher Zwecke, grüne Umgebung mit Berglandschaft, Orangen- und Bananenhaine werden von ruhigen Urlaubern und denen, die einen aktiven Lebensstil bevorzugen, geschätzt.