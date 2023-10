Roskoshnye apartamenty v finansovoy stolice Stambula - rayon Atashehir

Seki, Türkei

von €111,650

Kapitulation vor: 2023

Die Lebensweise, von der du geträumt hast! Wir präsentieren Ihnen unser neues Investitionsprojekt, das sowohl rentable Investitionen als auch gute Möglichkeiten für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis und die türkische Staatsbürgerschaft bietet. Ein moderner Wohnkomplex der Komfortklasse, der in einem modernen Stil eingerichtet ist, wird zur Dekoration der Stadt und verleiht Ihnen einen neuen Status und einen hohen Lebensstandard an den Ufern des warmen Mittelmeers. Das Projekt befindet sich auf einem Gelände von 1740 bis 60 m2 in einem der sich am aktivsten entwickelnden Gebiete von Alanya Demirtash. Nur 2,7 km vom Meer entfernt. Der Komplex besteht aus einem 7-stöckigen Block mit 40 Wohnungen: 30 Wohnungen 1 + 1 mit einer Fläche von 56 m2. 2 Wohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 82 m2. 2 Wohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 92 m2. 4 Duplex 2 + 1, 114 m2, 115 m2. und 122 Quadratmeter 2 Duplex 3 + 1 mit einer Fläche von 138 m2. und 140 Quadratmeter Die Infrastruktur des Komplexes überlegte alles, was für einen komfortablen Aufenthalt und eine Entspannung notwendig ist. Wir haben auch einen Transfer bereitgestellt, der Sie in wenigen Minuten zu Ihrem eigenen Strand bringt. Nur wenige Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich alle notwendigen Objekte der sozialen Infrastruktur - Geschäfte, Kliniken, eine Apotheke usw. Demirtash ist ein Gebiet im Osten von Alanya, nur 22 km vom Flughafen Gazipasha entfernt. Dieses Gebiet ist von wunderschönen Nadelwäldern, vielen Obstgärten und Sandstränden mit einem sanften Eingang zum Wasser umgeben. Nicht weit von dieser Gegend entfernt befinden sich die Ruinen der antiken römischen Stadt Sedra, der Sapadere-Canyon und der einzigartige wilde Strand, an dem Schildkröten Eier legen. Ausgezeichnete Ökologie und der Mangel an lauten Touristenströmen ziehen Kenner eines ruhigen Lebens an, das von Natur umgeben ist. Jetzt entwickelt sich der Bezirk sehr aktiv, baut auf modernen Wohnkomplexen und Villen auf, und die soziale Infrastruktur der Region entwickelt sich rasant, da viele neue Wohngebäude mit Geschäftsräumen ausgestattet sind. Unser Wohnkomplex befindet sich in einem Gebiet, in dem eine langfristige Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann.