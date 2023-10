ZhK na etape stroitelstva - rayon Beylikdyuzyu Stambul

Yesilkoey, Türkei

von €236,325

63–71 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Cross Forces - ein neuer Wohnkomplex in der Gegend von Altintash, Antalya. Das Viertel Altyntash, das sich durch seine Lage in der Nähe des Flughafens Antalya und der Mittelmeerküste sowie der berühmten Region Lara auszeichnet, ist heute bei Investoren sehr beliebt. Seit 2020, als der Bau von Wohneinrichtungen hier offiziell erlaubt war, wurde der Bezirk aktiv mit modernen Wohnhäusern aufgebaut. Die sich schnell entwickelnde Infrastruktur und die günstige Lage der Region machen den Kauf von Immobilien in der Region zur richtigen Investition. Infrastruktur: - Parken; - 24/7 Sicherheit; - Pool; - Wasserpark; - Tennisplatz; - Grillzone; - Basketballplattform; - Zone für Sport; - Kinderspielplatz; - VİP Pool Ruhebereich. Rufen Sie an oder schreiben Sie! Wir werden für Sie die Unterkunft Ihrer Träume auswählen! Garantierte rechtliche Unterstützung.