Kvadro i tvinhausy na etape stroitelstva v masshtabnom ZhK

Didim, Türkei

von €227,500

Meerblick 3-Bett-Halbhaushälfte zum Verkauf in Didim-Türkei Immobilien in Didim, Didim ist seit einigen Jahren ein sehr beliebter Ferienort mit einer Vielzahl von Resorts an der Küste der Halbinsel, kleinen traditionellen Fischerdörfern und Elite-Yachting-Resorts, Das Hauptzentrum der Region ist Didim Altinkum, das ein wunderbares kosmopolitisches Gefühl hat. Das Stadtzentrum von Didim dreht sich um den Yachthafen, in dem Sie kosmopolitische Bars, exklusive Qualitätsrestaurants und traditionelle Geschäfte finden, die alle von der Dominanz des alten Apollon-Tempels bewacht werden. Didim Nachtleben ist lebhaft, Sie können 24 / feiern/7 Sie können tagsüber an einem der vielen abgelegenen Strände entspannen und nichts als das Geräusch der sanften Wellen an den Ufern und den gelegentlichen Motor eines vorbeifahrenden Schnellboots hören oder die Welligkeit der Segel einer Yacht. Die Doppelhaushälfte verfügt über ein wunderbares architektonisches Design, das aus einem großen Gartentor mit funkelnder, glänzender Bodenkeramik und einem kleinen Landschaftsbereich rund um den privaten Pool besteht. Diese prächtige Doppelhaushälfte bietet einen herrlichen Meerblick. Das Wohnzimmer hat einen offenen Küchenplan und die Küchenschränke erstrecken sich entlang einer Reihe von der funktionalen Küche. Es ist die ideale Wahl für diejenigen, die eine helle Villa mit Küchenschränken, heller Bodenkeramik und lichtfarbenen Wandfarben wünschen. 2 gut gestaltete Familienbäder bestehen aus Badezimmerschränken und Duschkabinen. Im Obergeschoss befinden sich 3 Schlafzimmer und eines der Zimmer verfügt über einen Balkon. Die Bodenkeramik der Schlafzimmer ist hell, die Punktbeleuchtung an der Decke und die Jalousien an den Schiebefenstern sind elektrisch. Wir können eine subventionierte Inspektionsreise für alle anbieten, die ernsthaft daran interessiert sind, eine Immobilie in den Regionen zu kaufen, in denen wir Immobilien verkaufen… Mit einem wunderbaren Klima, gastfreundlichen Menschen und fabelhaften Eigenschaften muss die Türkei Ihre erste Wahl für Ihr Zuhause in der Sonne sein. Obwohl Sie die Immobilien auf unserer Internetseite und in Informationspaketen anzeigen können, kann nichts mit der Qualität und dem Lebensstil verglichen werden, in die Sie sich einkaufen. Im Allgemeinen dauert die Inspektionsreise 3 oder 4 Tage, was normalerweise lang genug ist, damit einer unserer engagierten Berater Sie durch den gesamten Prozess führt, vom Betrachten der Immobilien bis zur Unterstützung bei den Rechtmäßigkeiten. Wir werden Sie vom Flughafen aus begrüßen, bis Sie abreisen. Ihre Inspektionsreisen werden vollständig begleitet und wir sind stolz darauf, unsere Kunden zu betreuen. Um zu sehen, was dieses Land Ihnen zu bieten hat, buchen Sie Ihre Inspektionsreise bei einem unserer Berater. Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren ÜBER ALTINKUM Wenn Sie in den Ferienort Altinkum kommen, sehen Sie sofort, woher er seinen Namen hat. Altinkum bedeutet goldenen Sand und hat mehrere herrlich sandige Strände, die sanft in der warmen Ägäis liegen .Dieses aufstrebende Resort liegt etwa 70 km vom Flughafen Bodrum entfernt und bietet dem Urlauber oder Bewohner alles, während es sein definitives türkisches Gefühl bewahrt. Altinkum liegt zwischen zwei internationalen Flughäfen für einen einfachen Zugang und ist von 55 km Küste umgeben, 11 mit der Blauen Flagge gekennzeichneten Stränden mit viel Englisch. Didim ist ein lebhaftes und beliebtes Resort an der Ägäischen Küste mit seinen wunderschönen goldenen Stränden. Das Klima ist zwischen April und Oktober fabelhaft, es gibt das ganze Jahr über einen wachsenden Einwohner der Ex-Patriotengemeinschaft, und die Regierung unterstützt den Tourismus in der Region durch kontinuierliche Verbesserungen der lokalen Infrastruktur wie die Bereitstellung von Fußgängerwegen am Strand, neuen Straßen, Entwässerung und Gemeinschaftsgebäuden. Der westlich von Altinkum erbaute neue D-Marin ist der größte Yachthafen an der Ägäisküste. Dazu gehören Festmachen für 623 Yachten, ein Einkaufszentrum, Zoll und Hubschrauberlandeplatz haben das Interesse an der Region erhöht und die Land- und Immobilienpreise weiter in die Höhe getrieben. Dies ist der ideale Zeitpunkt, um in den Gebieten von Didim zu kaufen , Altinkum und Akbuk. NÄCHSTE ATTRAKTIONEN Bootsfahrten, Schnorcheln, Tauchen, Angeln, Reiten, Wasserpark und Wassersport. LOKALE EINRICHTUNGEN Bank- / Geldautomaten, Ärzte, Chemiker, Supermärkte. Lokaler Pazar liefert frische Produkte. Internetcafé, Restaurants, Bars und Cafés. Strandclubs für Ihre Entspannung. Marina, Mietwagen und viele weitere Annehmlichkeiten. Zuverlässiger Taxiservice. Häufig kostengünstige lokale Busverbindung. SICHT SEHEN Apollon-Tempel Milet antike Stadt Haus der Jungfrau Mery Ephesus Rufen Sie uns jetzt an, um eine Besichtigung dieses Eigentums und anderer SIMILARER EIGENTUMS zu arrangieren