Novyy proekt apartamentov v prestizhnom rayone Oba

Über den Komplex

Das Unternehmen Stay Property bietet neue Wohnungen im Raum Avsallar - Alanya an. Die Wohnanlage verfügt über folgende Grundrisse: 2+1, 3+1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 54 bis 129 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 2600 Meter. Neue Immobilien in Avsallar verfügen über ein hohes Vermietungspotenzial. Die Gegend gilt als eine der besten für einen Badeurlaub und ist gleichzeitig von der wunderschönen Natur der Türkei umgeben. Avsallar ist mit viel Grün übersät, ruhig und gemütlich. Hier gibt es eine grundlegende Infrastruktur, darunter Schulen und ein medizinisches Zentrum. Mittwochs gibt es einen großen Bauernmarkt, es gibt Geldwechsel, Geldautomaten, Apotheken, zahlreiche Restaurants und Cafés. Die Hauptstraße in den Baumwipfeln hat eine besondere touristische Atmosphäre. In den letzten Jahren fand in der gesamten Region eine aktive Entwicklung statt, auch auf unbebauten Grundstücken, die weiter vom Meer entfernt liegen. Immobilien in Avsallar sind sowohl zur Miete als auch als Dauerwohnsitz gefragt. Gleichzeitig verfügt Avsallar über die gesamte notwendige Infrastruktur für den Alltag.