Novyy maloetazhnyy proekt zhilogo kompleksa v Alane - Oba

Über den Komplex

Das Unternehmen Stay Property bietet neue Wohnungen im Raum Oba - Alanya an. Der Wohnkomplex hat die folgenden Grundrisse: 1+1, 2+1, 3+1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 46 bis 149 m2. Die Entfernung zum Meer beträgt 2600 Meter. Wenn Sie sich für einen dauerhaften Wohnsitz in Alanya entscheiden, ist Oba genau das Richtige für Sie, insbesondere wenn Sie Kinder haben. Beide vereinen niedrige Gebäude, die Nähe zum Zentrum und die entwickelte Infrastruktur, die für das Leben in Alanya notwendig ist. Obwohl Oba in der Nähe des Zentrums liegt, tauchen hier regelmäßig neue Projekte auf, sodass es hier immer noch möglich ist, eine Wohnung in einem neuen Gebäude zu kaufen. Infrastruktur des Oba-Bezirks: Einkaufszentrum Alanyum, große Einkaufszentren Neva Outlet, Kipa, Metro , türkische Supermarktketten Bim, A101, Şok, Migros, Bau- und Eisenwaren-Supermarkt Koçtaş, großer Vatan-Baumarkt. In Oba befindet sich das größte neue städtische Krankenhaus. Für Kinder: renommierte türkische Privatschulen und Hochschulen „Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School“, „Bahçeşehir Alanya College“, „Ted Alanya College“, die besten städtischen Schulen, Kindergärten, eine Schule mit Russisch-Sprechern hat Lehrer geöffnet. Es gibt auch Privatschulen verschiedener Methoden, die Waldorfschule und das Amerikanische Kültür-College.