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Wohnungen am Meer in Mezitli, Türkei

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1 Zimmer
168
2 Zimmer
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3 Zimmer
36
4 Zimmer
12
49 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 13
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 13
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
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Etagenzahl 13
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 6
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Etagenzahl 10
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 12
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 9
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 13
Neue Wohnungen zum Verkauf in wertvoller Lage in Mersin Mezitli Die neuen zum Verkauf stehen…
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
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Wohnung 1 zimmer in Mezitli, Türkei
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Zimmer 1
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Emerald Premium ist eine neue Wohnanlage in der bequemsten Gegend von Salt, der Stadt Mersin…
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DDA Real Estate
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 3
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Fläche 95 m²
Stockwerk 1/14
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 85 m²
Etagenzahl 12
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/15
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 13
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Etagenzahl 15
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