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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Mezitli, Türkei

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1 Zimmer
168
2 Zimmer
157
3 Zimmer
36
4 Zimmer
12
22 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 14
Schlüsselfertige Wohnungen in einem Komplex mit Aquapark in Mersin Mersin ist eine der Provi…
$138,905
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$151,925
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 2/14
Schlüsselfertige Wohnungen in einem Komplex mit Aquapark in Mersin Mersin ist eine der Provi…
$123,406
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$186,985
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Etagenzahl 14
Panoramablick-Meerwohnungen in Mezitli Mersin Mersin ist gesegnet mit einer langen Meeresküs…
$100,058
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit lukrativer Investitionsmöglichkeit in zentraler La…
$78,552
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TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 7/13
Investment Wohnungen in einem Komplex mit Aquapark in Tece Mezitli Mersin, die Perle des Mit…
$49,061
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 3/13
Immobilien mit Meerblick und Stadtblick in Tece Mezitli Die Immobilien befinden sich im Stad…
$105,186
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$145,038
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$208,855
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 13
Brandneue Wohnungen in Gehweite zum Strand in Mersin Tece Diese neu gebauten Wohnungen zum V…
$87,649
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Etagenzahl 14
Investment Wohnungen nur wenige Schritte vom Meer entfernt in Mersin Mezitli Mersin ist eine…
$115,183
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 14
Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage mit lukrativer Investitionsmöglichkeit in zentraler La…
$119,018
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Etagenzahl 14
Stilvolle Wohnungen mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Mersin zieh…
$166,103
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Wohnung 5 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/20
ILKEM PACIFICCONSCIOUS OF CONSTRUCTION & ndash; DEZEMBER 2023Land: TürkeiProvinz: MersinStad…
$230,000
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 5/5
Welcome to the world of comfort and freedom, just a step from the coastal harmony! We pre…
$82,520
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Wohnung 4 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/10
WOHNUNG 3+1 mit separater Küche, 2 Bäder, 119 m2 brutto, 105 m2 netto mit Möbeln und Geräten…
$91,117
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Wohnung 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 245 m²
Stockwerk 1/18
NEW PROJECT by ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ?▪ Ľ Address: Turkey, Mersin, Mezitli ( city c…
$230,000
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/15
New building in Mersin, Mesitli premium class two blocks per 15 floors apartments 1+1 an…
$69,349
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 14
Located in the city of Mersin, rn Mazetli, microdistrict. Tedge Apartments with layouts 1+1…
$82,367
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 5/10
$168,245
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 14
New complex in Mersin, Mezitli Located 900 meters from the sea Apartments 2 + 1 Two block…
$74,347
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