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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Mersin, Türkei

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Erdemli
5
Akdeniz
4
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Studio 1 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 7/11
Studio in einer sauberen Oberfläche von 43 qm im 7. Stock in einem fertigen Komplex in der S…
$49,625
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Immobilienangaben in Mersin, Türkei

mit Garage
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mit Bergblick
mit Meerblick
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