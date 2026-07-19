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Haus mit Garten kaufen in Kemer, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Kemer, Türkei
Villa 4 zimmer
Kemer, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit privatem Pool in Kemer – bezugsfertig Stellen Sie sich Morgenstunden mit …
$411,598
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