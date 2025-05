Wohnkomplex New complex of furnished villas with swimming pools and panoramic views, Samui, Thailand

Das zeitlose Designkonzept dieser Villen ist exklusiv und passt in die natürliche Umgebung. Es verwandelt den Wohnbereich in ein luxuriöses, begehbares und originelles Biotop, das bestrebt ist, individuelles Wohlbefinden, stilvolles Wohnen und Relaxen in dauerhafter Leichtigkeit und einer transparenten Atmosphäre zu erreichen. Diese perfekte Lage mit unverbauten Blicken brauchte ein einzigartiges Design, um es perfekt in die natürliche Umgebung zu vermischen.

Eigenschaften:

Panorama Meer und Bergblick

Privatgarten

Parkplatz für 2 Autos

Schwimmbad mit Sonnenterrasse

Abschluss - 4. Quartal 2026.

"Smart Home" System

Aufzug

Eingebaute Ausrüstung

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Chaweng ist der beliebteste und längste Strand in Samui, im Osten der Insel.