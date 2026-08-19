Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Sansibar
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Sansibar, Tansania

;
1 immobilienobjekt total found
Villa in Nungwi, Tansania
Villa
Nungwi, Tansania
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 485 m²
Drei-Zimmer-Villen Zanzibar, jetzt in einem der am meisten erwarteten Strandresorts des Indi…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nest Invest global
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Sansibar, Tansania

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen