  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Sansibar
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Sansibar, Tansania

1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Kati, Tansania
Villa 3 zimmer
Kati, Tansania
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/2
Horizon Villa – Luxusinvestition in Pongwe Beach (First Line, neben White Paradise) Jetzt v…
$258,401
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
