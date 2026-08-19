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Gewerbeimmobilien in Sansibar, Tansania

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Unguja Kusini
4
Paje
3
5 immobilienobjekte total found
Hotel 122 m² in Paje, Tansania
Hotel 122 m²
Paje, Tansania
Fläche 122 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der Meeresprämie.Vom Studio 40 m2 zum königlichen Penthouse 800 …
$220,000
MwSt.
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Investition 42 m² in Paje, Tansania
Investition 42 m²
Paje, Tansania
Fläche 42 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der Meeresprämie.Vom Studio 40 m2 zum königlichen Penthouse 800 …
$90,000
MwSt.
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Resort Secluded Gardens in Sansibar, Tansania
Resort Secluded Gardens
Sansibar, Tansania
Sansibar, TanzaniaDas Boutique-Privathotel befindet sich auf einem 5,9 Hektar großen Grundst…
$6,82M
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Gewerbefläche 41 m² in Bwejuu, Tansania
Gewerbefläche 41 m²
Bwejuu, Tansania
Fläche 41 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der MeeresprämieVon 40m2 Studio bis 800m2 königliches PenthouseN…
$90,000
MwSt.
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Hotel 222 m² in Paje, Tansania
Hotel 222 m²
Paje, Tansania
Fläche 222 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der Meeresprämie.Vom Studio 40 m2 zum königlichen Penthouse 800 …
$550,000
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Eigenschaftstypen in Sansibar

hotels
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