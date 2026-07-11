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Studio-Wohnungen mit Terrasse in Unguja Kusini, Tansania

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Paje
4
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Kusini, Tansania
Studio 1 zimmer
Kusini, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/6
Premium Wellness-Komplex 80 Meter vom Meer:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Top Lage: Meer, Kite…
$83,000
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Immobilienangaben in Unguja Kusini, Tansania

mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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