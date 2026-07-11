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Studio-Wohnungen am Meer in Unguja Kusini, Tansania

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Paje
4
2 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Bwejuu, Tansania
Studio 2 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/6
Premium-Wohnung 80m vom Meer PAJEInfrastruktur des 5* WELLNESS Hotel:Rezeption, Restaurants,…
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Studio 1 zimmer in Kusini, Tansania
Studio 1 zimmer
Kusini, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/6
Premium Wellness-Komplex 80 Meter vom Meer:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Top Lage: Meer, Kite…
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Immobilienangaben in Unguja Kusini, Tansania

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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