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Wohnungen mit Terrasse in Unguja Kusini, Tansania

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Paje
5
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Bwejuu, Tansania
Premium Premium
Wohnung 1 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
Das Projekt in Zanzibar "Aura Ra", Premium-Klasse, an der ersten Küste, nur 100 Meter vom Me…
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Wohnung 1 zimmer in Bwejuu, Tansania
Wohnung 1 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/8
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Wohnung 1 zimmer in Bwejuu, Tansania
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Bwejuu, Tansania
Zimmer 1
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Value OneValue One
Wohnung 2 zimmer in Bwejuu, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 5/5
Wenn Sie diese Wohnung kaufen, erhalten Sie eine Aufenthaltsgenehmigung! Die letzten zwei Wo…
$118,000
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Studio 1 zimmer in Kusini, Tansania
Studio 1 zimmer
Kusini, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/6
Premium Wellness-Komplex 80 Meter vom Meer:Top 3 Kendwa, Nungwi & Paje✔ Top Lage: Meer, Kite…
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Eigenschaftstypen in Unguja Kusini

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Unguja Kusini, Tansania

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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