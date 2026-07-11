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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Unguja Kusini, Tansania

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Paje
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Bwejuu, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/9
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$90,000
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Bauherr
MB HOMES
Sprachen
English, Русский, Türkçe
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Eigenschaftstypen in Unguja Kusini

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Unguja Kusini, Tansania

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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