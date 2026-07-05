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Studio-Wohnungen mit Terrasse in Unguja Kaskazini, Tansania

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Nungwi
6
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Kendwa, Tansania
Studio 1 zimmer
Kendwa, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/7
Premium-Komplex 100 m vom Meer in der TOP-1 Lage der Insel Nungwi & Paje.✔ Top Lage: Ozean, …
$83,000
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Immobilienangaben in Unguja Kaskazini, Tansania

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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