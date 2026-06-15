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Studio-Wohnungen am Meer in Unguja Kaskazini, Tansania

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Nungwi
6
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/7
Wohnung in einem neuen Haus in der Nähe der Strände von Nungwi und Kendwa,zukünftiges Casino…
$83,000
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Immobilienangaben in Unguja Kaskazini, Tansania

mit Garage
mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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