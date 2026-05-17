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Wohnungen mit Terrasse in Unguja Kaskazini, Tansania

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Nungwi
6
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Wohnung 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 2/7
Premium Resort Complex🏝 Zanzibar ist ein Premium-Resort-Komplex im Herzen von Nungwi, wo jed…
$95,000
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Eigenschaftstypen in Unguja Kaskazini

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Unguja Kaskazini, Tansania

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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