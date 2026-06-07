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Wohnung mit Garten kaufen in Unguja Kaskazini, Tansania

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Nungwi
7
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/7
Entdecken Sie eine prächtige Wohnung im neuen Premium-Komplex "Eyes of Zanzibar". In der Abs…
$91,000
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Eigenschaftstypen in Unguja Kaskazini

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Unguja Kaskazini, Tansania

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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