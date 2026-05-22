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Studio-Wohnungen am Meer in Tansania

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Sansibar
10
Unguja Kusini
5
Unguja Kaskazini
3
Paje
3
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Sansibar-Stadt, Tansania
Studio 1 zimmer
Sansibar-Stadt, Tansania
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Willkommen im Himmel auf Erden.Stellen Sie sich einen idealen Ort vor, um sich zu entspannen…
$96,904
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Immobilienangaben in Tansania

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