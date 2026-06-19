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Studio-Wohnungen mit Garage in Tansania

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Sansibar
15
Unguja Kusini
6
Unguja Kaskazini
7
Nungwi
6
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Nungwi, Tansania
Studio 1 zimmer
Nungwi, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/7
Premium-Komplex 100 m vom Meer in TOP-3 Stränden.Orte Paje & Nungwi,✔ Top Lage: Meer, Kitesu…
$83,000
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Immobilienangaben in Tansania

mit Garten
mit Terrasse
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