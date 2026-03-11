Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Makadara
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Makadara, Tansania

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Makadara, Tansania
Studio 1 zimmer
Makadara, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/6
$77,000
MwSt.
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Immobilienangaben in Makadara, Tansania

