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Studio-Wohnungen am Meer in Kusini, Tansania

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Paje
3
1 immobilienobjekt total found
Studio 2 zimmer in Bwejuu, Tansania
Studio 2 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/6
Premium-Wohnung 80m vom Meer PAJEInfrastruktur des 5* WELLNESS Hotel:Rezeption, Restaurants,…
$83,000
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Immobilienangaben in Kusini, Tansania

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