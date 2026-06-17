Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Tansania
  3. Kusini
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Kusini, Tansania

;
Paje
5
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Bwejuu, Tansania
Premium Premium
Wohnung 1 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
Das Projekt in Zanzibar "Aura Ra", Premium-Klasse, an der ersten Küste, nur 100 Meter vom Me…
$83,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
MB HOMES
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 2 zimmer in Bwejuu, Tansania
TOP TOP
Wohnung 2 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/9
Bei AURA Park, Sie kaufen nicht nur eine Wohnung in Zanzibar, Sie investieren in einen Leben…
$90,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
MB HOMES
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnung 1 zimmer in Bwejuu, Tansania
Wohnung 1 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/8
Strandpromenade Zanzibar Premium Projekt 5*PreSale im MaiSPANIEN Resort & ApartmentsSchwimmb…
$90,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Your Invest Home
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
International Property AlertInternational Property Alert
Wohnung 2 zimmer in Bwejuu, Tansania
Wohnung 2 zimmer
Bwejuu, Tansania
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 5/5
Wenn Sie diese Wohnung kaufen, erhalten Sie eine Aufenthaltsgenehmigung! Die letzten zwei Wo…
$118,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
MB HOMES
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Kusini

studio-wohnungen
1 Zimmer

Immobilienangaben in Kusini, Tansania

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen