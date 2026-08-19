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Villen in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien

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Laibach
18
20 immobilienobjekte total found
Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 125 m²
Neues Haus mit einem der schönsten Ausblicke auf die AdriaZum Verkauf steht ein neues Einfam…
$1,09M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 101 m²
Townhouse mit teilweiser Ansicht der Adria.Kleines Haus von 101 m2, 1920 erbaut und 2007 kom…
$448,098
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 214 m²
Privater Wohnsitz mit MeerblickWir bieten Ihnen einen exklusiven Verkauf einer komplett priv…
$1,74M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 286 m²
Modernes Haus im Zentrum von LjubljanaIn einer günstigen Lage, in unmittelbarer Nähe zum Zen…
$2,34M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 109 m²
Haus mit Meerblick umgeben von OlivenhainenGetrenntes teilweise renoviertes Steinhaus (109 m…
$1,16M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 208 m²
Exklusives modernes Haus mit schöner Aussicht auf Koper und TriesteHaus mit herrlichem Meerb…
$1,04M
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TekceTekce
Villa in Zwischenwassern, Slowenien
Villa
Zwischenwassern, Slowenien
Fläche 130 m²
In einer der schönsten und zugleich geschütztsten Naturecken Sloweniens, in der Stadt Kopriv…
$798,460
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Aparthotel vor dem Aqualune Water Park.Touristischer Komplex von 7 Wohnungen (6 Wohnungen un…
$1,86M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Haus in 5 Gehminuten von Tivoli Center und Park, LubljanaEinfamilienhaus in einer ruhigen gr…
$767,857
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 163 m²
Wir bringen Ihnen fünf neue Häuser vom berühmten Hersteller Lumar, in einer ruhigen Ecke des…
$952,986
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 263 m²
Haus im Zentrum von LjubljanaIn einer der attraktivsten Gegenden von Ljubljana, in einem ruh…
$2,40M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 348 m²
Haus mit Swimmingpool und Blick auf die AdriaWir bieten Ihnen ein schönes Haus an einem ruhi…
$1,72M
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Villa 4 zimmer in Vodice, Slowenien
Villa 4 zimmer
Vodice, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein sonniges, freistehendes, geräumiges Haus mit einer Wohnfläche von 353 m² a…
$1,46M
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Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Aparthotel vor dem Aqualune Water Park.Touristischer Komplex von 7 Wohnungen (6 Wohnungen un…
$1,84M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 250 m²
Etagenzahl 1
Neues Haus in einer der besten Gegenden von Ljubljana-in Trnovo.Das moderne Haus ist auf höc…
$2,38M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 507 m²
Villa vom Anfang des letzten Jahrhunderts im Zentrum von Ljubljana.Schöne alte Villa mit ein…
$1,15M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 461 m²
Etagenzahl 2
Diese atemberaubende Residenz bietet eine harmonische Kombination aus urbanem Komfort und na…
$3,49M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Etagenzahl 3
Die Hälfte des Hauses ist zu verkaufen für 2 Familien.Im ersten Stock befindet sich ein gerä…
$1,08M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 316 m²
Haus für mehrere Wohnungen mit großem Grundstück mit einem schönen Blick auf die Salzsümpfe.…
$3,49M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Die Villa wurde seit 2011 mit den höchsten Standards komplett renoviert. Alle Etappen der Re…
$1,57M
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