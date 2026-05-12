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Häuser mit Terrasse in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

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Izola
4
2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Izola, Slowenien
Haus 5 zimmer
Izola, Slowenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Einfamilienhaus an der slowenischen Küste, erbaut im Jahr 2004, in guter Lage oberhalb von P…
$975,293
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Villa in Malija, Slowenien
Villa
Malija, Slowenien
Fläche 1 368 m²
Dies ist eine erhebliche Eigenschaft in der Notwendigkeit der Fertigstellung. Mehrere Gebäud…
$4,50M
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Immobilienangaben in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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