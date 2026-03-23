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Häuser in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

Izola
4
4 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Izola, Slowenien
Haus 5 zimmer
Izola, Slowenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Einfamilienhaus an der slowenischen Küste, erbaut im Jahr 2004, in guter Lage oberhalb von P…
$975,293
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Villa in Izola, Slowenien
Villa
Izola, Slowenien
Fläche 536 m²
UNIQUE VILLA, SLOVENIAN COAST Rare opportunity!   A timeless jewel that effortlessl…
$3,82M
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Villa in Malija, Slowenien
Villa
Malija, Slowenien
Fläche 1 368 m²
Dies ist eine erhebliche Eigenschaft in der Notwendigkeit der Fertigstellung. Mehrere Gebäud…
$4,50M
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AuraAura
Haus in Izola, Slowenien
Haus
Izola, Slowenien
Fläche 238 m²
Haus mit Blick auf das Meer.Einfamilienhaus in einer ruhigen Gegend mit Meerblick und nur 2 …
$398,734
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Immobilienangaben in Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Slowenien

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