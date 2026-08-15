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Häuser in Izola, Slowenien

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Haus in Izola, Slowenien
Haus
Izola, Slowenien
Fläche 586 m²
Exklusive mediterrane Villa mit Schwimmbad an der slowenischen Küste.In ruhiger und sonniger…
$3,37M
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Haus 5 zimmer in Izola, Slowenien
Haus 5 zimmer
Izola, Slowenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Einfamilienhaus an der slowenischen Küste, erbaut im Jahr 2004, in guter Lage oberhalb von P…
$975,293
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Villa in Malija, Slowenien
Villa
Malija, Slowenien
Fläche 536 m²
UNIQUE VILLA, SLOVENIAN COASTSeltene Gelegenheit!Ein zeitloses Juwel, das mühelos Charme und…
$3,46M
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MILARO d.o.o.
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Haus in Izola, Slowenien
Haus
Izola, Slowenien
Fläche 348 m²
Haus mit Swimmingpool und Blick auf die AdriaWir bieten Ihnen ein schönes Haus an einem ruhi…
$1,72M
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Haus in Izola, Slowenien
Haus
Izola, Slowenien
Fläche 238 m²
Haus mit Blick auf das Meer.Einfamilienhaus in einer ruhigen Gegend mit Meerblick und nur 2 …
$398,734
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