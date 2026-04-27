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Häuser in Wochein, Slowenien

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Wochein Feistritz, Slowenien
Haus 5 zimmer
Wochein Feistritz, Slowenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 213 m²
BOHINJSKA BISTRICA An ruhiger Lage verkaufen wir ein schönes, neuzeitliches, freistehendes K…
$674,981
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Haus 2 Schlafzimmer in Koprivnik v Bohinju, Slowenien
Haus 2 Schlafzimmer
Koprivnik v Bohinju, Slowenien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 131 m²
In einer der schönsten und zugleich am besten geschützten Naturlandschaften Sloweniens, im O…
$804,181
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Immobilienangaben in Wochein, Slowenien

Günstige
Luxuriös
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