Wohnungen in Bratislavský kraj, Slowakei

Bratislava
4
6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Bratislava, Slowakei
Wohnung
Bratislava, Slowakei
Fläche 96 m²
1524.Es ist wie eine elegante 3-Zimmer-Wohnung in einem Kult, Sky Park Linse.Dieses prestige…
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 zimmer in Kaltenbrunn, Slowakei
Wohnung 3 zimmer
Kaltenbrunn, Slowakei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
🏢 Geräumige 4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Nähe von Dubravka, Bratislava📌 Eigenschaften…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Karlsdorf, Slowakei
Wohnung
Karlsdorf, Slowakei
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Площадь квартиры: 111 …
$476,973
Wohnung in Jakobsdorf, Slowakei
Wohnung
Jakobsdorf, Slowakei
#2020E.🏡 Wohnungen zum Verkauf in Novobudovi in Yakubov (Malatski, Bilja Bratislavi)Angenehm…
Preis auf Anfrage
Wohnung 4 Schlafzimmer in Bischdorf, Slowakei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bischdorf, Slowakei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/8
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 zimmer in Bischdorf, Slowakei
Wohnung 3 zimmer
Bischdorf, Slowakei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/13
#2028E. 🏢 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf ohne Reparatur in Podunai Biskupitsy (Dolné hony dist…
Preis auf Anfrage
