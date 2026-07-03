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Wohnungen mit Terrasse in Neusohl, Slowakei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Neusohl, Slowakei
UP UP
Wohnung 3 zimmer
Neusohl, Slowakei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3/3
Die perfekte Mischung aus urbanem Charme und alpinem AbenteuerWillkommen in Ihrem bewegungsb…
$313,952
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