Hüttendorf Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seychellen
$750,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 310–450 m²
Unser Hüttendorf liegt an der Spitze eines Hügels, der einen Panoramablick auf das Meer und den Dschungel bietet. Insgesamt hat das Dorf 31 Villen mit einer Fläche von 320 bis 450 m2, die auf Grundstücken von 6 bis 20 Hektar. Alle Villen werden mit einem Designer-Finish und einer installiert…
Kensington Construction
Kensington Construction
English, Русский
