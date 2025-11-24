Hüttendorf Empathia Village Sejselskie ostrova

Unser Hüttendorf liegt an der Spitze eines Hügels, der einen Panoramablick auf das Meer und den Dschungel bietet. Insgesamt hat das Dorf 31 Villen mit einer Fläche von 320 bis 450 m2, die auf Grundstücken von 6 bis 20 Hektar. Alle Villen werden mit einem Designer-Finish und einer installierten Küche angeboten.

Im Dorf Empathia wird die für ein komfortables Leben notwendige Infrastruktur geschaffen: ein Geschäft, ein Restaurant, ein Fitnesscenter.

Beim Kauf erhalten Sie das Eigentumsrecht (Freiheit) des Hauses und des Landes sowie eine Aufenthaltserlaubnis in den Seychellen. Für die Zahlung bieten wir Raten an. Der Projektabschluss ist 2027.