Hüttendorf Empathia Village Sejselskie ostrova

Baie Lazare, Seychellen
von
$750,000
MwSt.
;
7
ID: 32903
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.11.25

Standort

  • Grundstück
    Seychellen
  • Dorf
    Baie Lazare

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Unser Hüttendorf liegt an der Spitze eines Hügels, der einen Panoramablick auf das Meer und den Dschungel bietet. Insgesamt hat das Dorf 31 Villen mit einer Fläche von 320 bis 450 m2, die auf Grundstücken von 6 bis 20 Hektar. Alle Villen werden mit einem Designer-Finish und einer installierten Küche angeboten.

Im Dorf Empathia wird die für ein komfortables Leben notwendige Infrastruktur geschaffen: ein Geschäft, ein Restaurant, ein Fitnesscenter.

Beim Kauf erhalten Sie das Eigentumsrecht (Freiheit) des Hauses und des Landes sowie eine Aufenthaltserlaubnis in den Seychellen. Für die Zahlung bieten wir Raten an. Der Projektabschluss ist 2027.

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Haus
Fläche, m² 310.0 – 450.0
Preis pro m², USD 2,419 – 4,667
Wohnungspreis, USD 750,000 – 2,10M

Standort auf der Karte

Baie Lazare, Seychellen

Sie sehen gerade
Hüttendorf Empathia Village Sejselskie ostrova
Baie Lazare, Seychellen
von
$750,000
MwSt.
