  1. Realting.com
  2. Seychellen
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus

Häuser in Seychellen

2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Baie Lazare, Seychellen
Haus 5 zimmer
Baie Lazare, Seychellen
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 1
Unser Hüttendorf liegt an der Spitze eines Hügels, der einen Panoramablick auf das Meer und …
$750,000
MwSt.
Bauherr
Kensington Construction
Sprachen
English, Русский
Haus 8 zimmer in Baie Lazare, Seychellen
Haus 8 zimmer
Baie Lazare, Seychellen
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Unser Hüttendorf liegt an der Spitze eines Hügels, der einen Panoramablick auf das Meer und …
$2,10M
MwSt.
Bauherr
Kensington Construction
Sprachen
English, Русский
