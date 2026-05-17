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Hotels in Provinz Riad, Saudi-Arabien

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3 immobilienobjekte total found
Hotel 435 m² in As Sulayyil, Saudi-Arabien
Hotel 435 m²
As Sulayyil, Saudi-Arabien
Fläche 435 m²
Dieses kleine aber feine Hotel wurde vor 14 Jahren in Szeged eröffnet, der drittgrößten Stad…
$1,69M
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Hotel 6 700 m² in Provinz Riad, Saudi-Arabien
Hotel 6 700 m²
Provinz Riad, Saudi-Arabien
Fläche 6 700 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen ein sehr gepflegtes, bedienerfreies Hotel in bester Lage in …
$7,30M
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Hotel 1 000 m² in As Sulayyil, Saudi-Arabien
Hotel 1 000 m²
As Sulayyil, Saudi-Arabien
Fläche 1 000 m²
Wir freuen uns besonders, Ihnen ein hochwertiges Hotel in bester Lage mit einem Top-Betreibe…
$6,47M
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