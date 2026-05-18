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Niederlassungserlaubnis in Saudi-Arabien

Saudi-Arabien Saudi-Arabien
Erhaltsfrist: von 1 monate
Kosten: von
$50,000
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Niederlassungserlaubnis in Saudi-Arabien
Niederlassungserlaubnis
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Über das Einwanderungsprogramm

Umfassender Dienst der Erlangung einer Aufenthaltsgenehmigung auf der Grundlage einer Neuordnung des Unternehmens:

  • Anmeldung
  • Aufenthaltserlaubnis für Gründer
  • Bankkonto
  • Zusätzliche Leistungen:
  • Unternehmensunterstützung (Gesetzgeber + Buchhalter)
  • Pesonate
  • Regionalvertreter
  • Partnerschaft und Vernetzung
Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 1 monate
Kosten
Kosten
von
$50,000
Dauer
Dauer
1 monate
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Niederlassungserlaubnis in Saudi-Arabien
Saudi-Arabien Saudi-Arabien
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$50,000
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