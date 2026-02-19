Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Saudi-Arabien
  3. Gouvernement Dschidda
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Gouvernement Dschidda, Saudi-Arabien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Dschidda, Saudi-Arabien
Villa
Dschidda, Saudi-Arabien
Ayala is the new standard of luxury living in Saudi Arabia. An outstanding project by develo…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hayat
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gouvernement Dschidda, Saudi-Arabien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen