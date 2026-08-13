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Lagerräume in Stadtkreis Schukowski, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Lager 11 000 m² in Schukowski, Russland
Lager 11 000 m²
Schukowski, Russland
Fläche 11 000 m²
Stockwerk 1
Ein Immobilienkomplex bestehend aus 20 Immobilienobjekten, die sich auf zwei benachbarten Gr…
$8,49M
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