  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Zelenogradsky District
  4. Kurzfristige Vermietung
  5. Wohnung

Miete wohnungen pro Tag in Zelenogradsky District, Russland

Wohnung 1 zimmer in Cholmogorowka, Russland
Wohnung 1 zimmer
Cholmogorowka, Russland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/4
Ich vermiete eine 1-Zimmer-Wohnung mit Designer-Renovierung, täglich ab 3 Tagen. Die Wohnung…
$46
pro Nacht
