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Lagerräume in Selenograd, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 78 100 m² in Selenograd, Russland
Lager 78 100 m²
Selenograd, Russland
Fläche 78 100 m²
Stockwerk 1
Die Gesamtfläche beträgt 13,4 Hektar (7 Grundstücke). Die Fläche der Gebäude in der Immobili…
$49,75M
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