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Häuser mit Terrasse in Yantarny, Russland

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Haus 3 zimmer in Jantarny, Russland
Haus 3 zimmer
Jantarny, Russland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf einstöckiges Haus Grundstück 10 Hektar IZHS im Dorf Yantarny vom Eigentümer.Cada…
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Immobilienangaben in Yantarny, Russland

mit Schwimmbad
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