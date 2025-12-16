Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Wyriza
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Wyriza, Russland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Wyriza, Russland
Haus 4 zimmer
Wyriza, Russland
Zimmer 4
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/2
Im Dorf Vyritsa, umgeben von Kiefern, wird ein gutes Loghaus auf einer Bandbasis und ein met…
$94,038
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen