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Miete Studios pro Tag in Rauschen, Russland

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Studio 1 zimmer in Rauschen, Russland
Studio 1 zimmer
Rauschen, Russland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/52
Studio mit Panoramablick auf das Meer • Bereich 46 m2 • Schlafplätze 3Pavlov Design Studio “…
$146
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PAVLOV
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