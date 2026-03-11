Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Sovetsky District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Sovetsky District, Russland

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Pionerski, Russland
Haus 6 zimmer
Pionerski, Russland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Traumhaus 500 Meter vom Meer im Resort Pioneersky. Es gibt viel Platz für alle: Ihre große F…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Ненахова
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Sovetsky District, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen