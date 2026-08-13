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Lagerräume in Sofrino, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Lager 1 670 m² in Sofrino, Russland
Lager 1 670 m²
Sofrino, Russland
Fläche 1 670 m²
Stockwerk 1
A Klasse B isoliertes Lager wird zur Miete angeboten. Region Moskau, Puschkino, Sofrino, Len…
$12,954
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