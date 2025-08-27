Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Siwerski, Russland

2 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Siwerski, Russland
Haus 3 zimmer
Siwerski, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf ein Landhaus mit einem Grundstück von 24 Hektar im Resort Dorf Siversky, befinde…
$149,075
Haus 3 zimmer in Siwerski, Russland
Haus 3 zimmer
Siwerski, Russland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Stockwerk 1/2
Zum Verkauf ein Landhaus mit einem Grundstück von 12,6 Hektar im Resort Dorf Siversky, befin…
$68,326
